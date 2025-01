Lorenzo Parelli, tre anni fa la morte del 18enne durante un tirocinio. Valditara: “Rafforzata la sicurezza degli studenti”

Tre anni fa, il 21 gennaio 2022, è avvenuta una tragedia: un ragazzo di diciotto anni, Lorenzo Parelli è morto sul lavoro. Sul ragazzo si è abbattuta una trave d’acciaio, nell’ultimo giorno di stage nella ditta dove svolgeva il tirocinio previsto dal suo corso di studi, gestito dal Centro di formazione professionale dell’Istituto salesiano Bearzi di Udine.

A ricordarlo è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara con un post su X: “Oggi, 21 gennaio, ricordiamo con commozione Lorenzo Parelli, consapevoli che la sicurezza nella scuola e nei luoghi di lavoro è imprescindibile e rappresenta un segno di civiltà. Per queste ragioni abbiamo adottato norme rigorose per rafforzare la sicurezza dei nostri studenti nello svolgimento dei Pcto”.

L’incidente

L’incidente è accaduto nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio 2022, nell’ultimo giorno di stage del ragazzo: nel corso dei lavori di carpenteria metallica, la putrella gli è caduta addosso, uccidendolo.

Secondo l’Espresso, Lorenzo Parelli è stata la persona dell’anno 2022, vittima di una scuola che ancora oggi forma in luoghi insicuri.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, qualche settimana dopo la morte del giovane, disse che non devono mai più accadere “tragedie come quella della morte del giovane Lorenzo Parelli, entrato in fabbrica per un progetto di scuola-lavoro”. Perché “dignità è azzerare le morti sul lavoro che feriscono la società. La sicurezza del lavoro riguarda il valore che attribuiamo alla vita”, aveva detto il Capo dello Stato.

Al ragazzo è stato dedicato il concertone del 1° maggio del 2023. In quell’occasione è stata presentata la Carta di Lorenzo, una sorta di manifesto sui principi fondanti per imporre la cultura della sicurezza nei luoghi di formazione e di lavoro.

La sentenza

A distanza di quasi tre anni dal tragico fatto, è arrivata la sentenza del Gup di Udine, relativamente alla morte di Lorenzo. Come riporta il ‘Corriere della Sera’, sono stati condannati a 3 anni di reclusione per omicidio colposo l’operaio che affiancava quel giorno Lorenzo e che si era allontanato dalla postazione e a 2 anni e 4 mesi, il tutor aziendale, assente quel giorno causa Covid. Patteggiamento a 3 anni invece per l’imprenditore, con 23mila euro di multa per la sua azienda.