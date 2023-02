Luciana Littizzetto e la lettera di solidarietà alla mamma di Blanco, ancora critiche: “Continui a giustificare i cattivi esempi”

Ancora polemiche rivolte a Luciana Littizzetto. Dopo il caso relativo alla professoressa Finatti, la docente di Rovigo colpita con una pistola ad aria compressa, a proposito del quale la comica ha parlato di “docenti poco empatici” quasi a colpevolizzare l’insegnante che è stata praticamente aggredita dai propri alunni, le parole della piemontese hanno attirato altre critiche.

La Littizzetto, che fa parte del cast fisso della trasmissione in onda la domenica sera su Rai3 Che Tempo Che Fa, ha fatto, ieri sera, 12 febbraio, il suo consueto monologo spalleggiata dal conduttore Fabio Fazio. “Lucianina” ha così letto una lettera rivolta alla mamma di Blanco, il cantante 20enne che, ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2023 lo scorso 7 febbraio, ha devastato il palco dando calci alle rose presenti nella scenografia, scena che non è assolutamente andata inosservata e che, da molti educatori, è stata bollata come “pessimo esempio per i giovani”.

Quanta responsabilità hanno i genitori in questi casi?

Littizzetto ha pronunciato parole di solidarietà rivolte alla donna, con il suo solito taglio ironico e sarcastico. “Cara signora Blanco, lasci che le dia del tu e la chiami Blanca. Genitrice dell’idolo delle teenager italiane e creatrice del premiato ormonificio nazionale che, martedì sera, eri seduta all’Ariston e quando è entrato tuo figlio hai pensato: ‘Dai figlio mio, dai che fra due minuti è tutto finito, mi raccomando spacca tutto tesoro'”.

“Come ti sarai sentita? Io lo so come ti sarai sentita. Il cuore che non batte, il fiato che non esce. Siamo in tante mamme e anche papà a saperlo: ti sei sentita mortificata, colpevole al posto suo. Ti sarai chiesta ‘l’avrò educato male? Ho messo troppo pochi fiori in casa?’. lo so cosa avrai pensato ‘ma Tananai guarda anche lui è fulminato ma guarda come si controlla bene’. Perché sempre il mio deve fare il p***a? Distruggendo il lavoro di tante persone per bene? Con tutti che ti dicono ‘dai ha 20 anni, dovrebbe essere maturo’. Se vabbè, in Italia l’adolescenza dei ragazzi dura fino ai 50 anni. Ma quando crescerà?”, ha continuato a leggere la comica, empatizzando con la madre.

Ed ecco una frase che forse vuole essere anche un rimprovero bonario verso il giovane cantante: “Stai tranquilla, sappi che ce ne sono tanti figli Blanchi, tu hai tutta la mia solidarietà. Lui sa che ti ha fatta piangere. Ma immagino che si farà perdonare perché poi questi figli schiodati sanno sempre trovare la via del cuore”, ha concluso.

Il web insorge

Molti utenti dei social, a quanto pare, non hanno gradito il senso del messaggio. “Eh no, proprio no ma che si fa, si giustifica ancora un gesto terribile ,che insegnamento diamo, quale messaggio mandiamo? Io non mi sento la mamma di Blanco perché i miei figli non avrebbero mai fatto una roba del genere”, “E no cara Luciana non giustifichiamolo è stato un pessimo esempio”, questi alcuni dei commenti che si leggono su Instagram.

Alcuni di questi hanno fatto riferimento al caso della docente sparata con una pistola ad aria compressa: “Continui a giustificare i cattivi esempi. Ti sei politicizzata troppo. Anche basta” “Di sicuro avrà avuto insegnanti poco empatici eh”.

“Quante mamme perfettine”

Alcune mamme, in ogni caso, hanno invece espresso anch’esse la loro solidarietà, dicendo di essersi sentite così almeno una volta nella vita. “Questa letterina è così bella che me la stamperei.. Quante volte mi son sentita come la mamma di Blanco..”, “Brava Luciana mi sei piaciuta da mamma ritengo che anche nei peggiori dei casi I ragazzi sono il frutto di noi della nostra società e per questo ne siamo tutti responsabili, dobbiamo aiutare i ragazzi a fare frutto dei loro errori per riabilitarli e renderli migliori”, “Nonostante Luciana si sia spiegata molto bene, non si ferma mai l’orda delle mamme perfettine. Esiste poco più odioso di loro”, hanno fatto eco alcuni utenti.