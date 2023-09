Ludopatia, prof di statistica apre canale social e mette all’asta gratta e vinci: offerti 12mila euro in poche ore

La ludopatia è un fenomeno che attanaglia sempre più persone di qualsiasi età, e purtroppo anche giovani. Per combatterla, Vincenzo Mauro, un professore di Statistica e Metodi quantitativi all’Università di Macerata, si è inventato un modo originale. Nell’ottobre scorso, su richiesta dei suoi studenti, ha aperto un canale TikTok dal nome “3minuticolprof”, con brevi video sugli argomenti dei suoi corsi. In questo canale, il prof parla di gratta e vinci, roulette, superenalotto e scommesse e nel giro di pochi mesi raggiunge 115mila iscritti e tocca la cifra di 20 milioni di visite.

A far schizzare il canale però è stata una singolare iniziativa del prof. Mauro: quella di strappare un gratta e vinci e metterlo in palio. “E’ stato un gesto tra lo scherzo e la provocazione – spiega il prof – immaginavo sarebbe diventato un video virale e c’è molto bisogno di espandere la consapevolezza su un mondo scintillante ma molto pericoloso, che risucchia specialmente soggetti vulnerabili. L’ho strappato senza grattarlo, e sono stato subito sommerso da migliaia di messaggi per convincermi a controllare almeno se fosse vincente.

A quel punto, ho messo i quattro pezzi dl tagliando all’asta, in modo che qualcuno possa effettivamente controllare, impegnandomi a devolvere l’intero ricavato ad una associazione che combatte la ludopatia e aggiungendo io stesso una donazione”. Le offerte? Innumerevoli. “Siamo arrivati ad una cifra enorme: 12mila euro”. Questo fa capire quanto sia radicato il fenomeno e, in questo caso, i social, possono essere uno strumento potentissimo per lottare tutti insieme.