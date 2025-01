Lufthansa e Emirates dispongono di oltre 15 mila posti di lavoro tra hostess, piloti, tecnici

Secondo quanto viene pubblicato dalle agenzie, Lufthansa punta a reclutarne 10 mila persone per il suo staff operativo, mentre Emirates ne avrebbe bisogno circa 5 mila. Le due compagnie cercano soprattutto assistenti di volo e personale per gli uffici amministrativi.

In una nota il gruppo tedesco Lufthansa — che gestisce anche vettori come Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings/Discover, Air Dolomiti e prossimamente Ita Airways — ha comunicato l’intenzione di espandersi tra personale di bordo, di terra, per i processi tecnici e amministrativi.

Delle 10 mila assunzioni annunciate una metà sarà in Germania, l’altra nelle circa novanta sedi sparse nel mondo: 2.000 posti sono riservati agli assistenti di volo, 800 i piloti, 1.400 per le operazioni di terra, 1.300 sono i tecnici, 1.200 gli amministrativi.

Ulteriori posizioni sono previste per le altre società del gruppo, come Austrian Airlines e Eurowings. Lo scorso anno aveva segnato addirittura 13.000 assunzioni, a fronte di 350.000 candidature e dunque complessivamente Lufthansa ha assunto nell’ultimo triennio 30.000 persone.

Interessante quanto fa sapere il gruppo Emirates che ha pure annunciato gli “open day” in Italia per reclutare nuovo personale di cabina.

Dunque l’invito è rivolto ai neolaureati che hanno in curriculum uno stage o un lavoro part-time, coloro che hanno un anno o poco più di esperienza nel settore dell’ospitalità o del servizio clienti e le persone desiderose di intraprendere un’entusiasmante carriera in giro per il mondo.

Ad oggi fanno parte dell’equipaggio di cabina di Emirates oltre 23.500 membri, tra cui più di 770 italiani.