Luisa Ranieri: “Volevo fare la magistrata, la mia prof mi ha aperto la testa. Studiando ho capito che non mi apparteneva”

L’attrice Luisa Ranieri, classe 1973, ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha parlato in breve del suo rapporto con una docente e della sua esperienza con gli studi. L’insegnante in questione è una scrittrice, Marosella Di Francia. A quanto pare la napoletana pensava di fare la magistrata, prima di entrare nel mondo dello spettacolo.

“Non sapevo che volevo fare l’attrice”

“La mia professoressa di italiano, Marosella Di Francia, mi ha aperto la testa. Non sapevo dove mettere queste cose, mi arrivavano delle informazioni e non sapevo dove collocarle perché ero ancora acerba. Non sapevo che volevo fare l’attrice, mi ero messo in testa di fare la magistrata”, ha spiegato Ranieri.

“Studiando mi sono resa conto che non mi apparteneva. Alla fine, mi sono ritrovata a cercare la mia strada e piano piano, eccomi qua”, ha concluso.

Alcuni vip volevano fare i docenti

Alcuni vip invece avrebbero voluto fare i docenti. Questo è il caso delle cantanti Giorgia e Madame. Ecco cosa ha detto mesi fa quest’ultima: “Non sapevo cosa avrei fatto nella vita. Mi piaceva l’idea di fare l’insegnante, ero al liceo psico-pedagogico perché ero appassionata di psicologia, pedagogia, antropologia, poi ho scoperto la psicanalisi e, insomma, mondi meravigliosi. E dato che avevo la fortuna di avere degli insegnanti molto brillanti, ho pensato che magari avevo anch’io quel tipo di vocazione”.

“Volevo fare l’insegnante, dopo il liceo linguistico ero avviatissima alla facoltà di Lingue. Poi niente, andavo a fare i soundcheck con i libri sotto braccio, e dopo Sanremo non ce l’ho fatta più a studiare. Mi sono fermata a sei esami”, queste le parole della prima.