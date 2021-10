L’unione fa la scuola, Rai e Ministero insieme, Bianchi: “Un Paese in cammino grazie alla scuola”

L’Unione fa la scuola, Rai e Ministero dell’istruzione insieme per la ripartenza della scuola con nuovi programmi dedicati su Rai Cultura e Rai Ragazzi. Tv e web, protagonisti gli studenti ma anche i docenti. Ad intervenire alla conferenza stampa di presentazione, il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi:

“Nella nota di aggiornamento del documento di Economia e Finanza ci sono dei punti importantissimi. Si parte per un cammino di crescita dopo un periodo negativo non solo per la pandemia. L’unione fa la scuola vuol dire che dobbiamo rivolgersi non solo ai ragazzi ma a tutto il Paese. Tutti devono essere capaci di utilizzare le tecnologie, capire la rivoluzione che stiamo vivendo con la transizione ecologica, un Paese che ha bisogno di recuperare il senso della storia, di recuperare maestri, che sappiano esprimere percorsi di vita”.

“Su questo abbiamo sviluppato una varietà di interventi che siano in grado di esprimere un Paese in via di sviluppo. Un Paese che può riprendere se tutti ci mettiamo in cammino con il piacere di riscoprire. L’idea che stiamo vivendo un momento eccezionale del nostro Paese. Il servizio pubblico diventa fondamentale, la scuola ritrova la sua missione. La scuola è una parte fondante della vita di tutti”.