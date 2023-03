M5s contro Valditara: “24 euro lordi, una pizza una volta al mese: questa è l’idea di dignità del ruolo di docente cha ha la Lega”

Il question time alla Camera dei Deputati a cui ha partecipato oggi, 22 marzo, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha fatto discutere. Tra le interrogazioni presentate al capo del dicastero di Viale Trastevere quella di Rossano Sasso (Lega) non è stata particolarmente gradita dai pentastellati.

Ecco le parole pronunciate in aula da Sasso: “Noi usiamo i soldi per valorizzare il personale scolastico. L’opposizione ha speso più soldi in banchi a rotelle e mascherine che puzzavano, questo grazie al famigerato trio Azzolina, Speranza, Conte. Qualcuno dovrebbe scusarsi. Vada avanti ministro, siamo nella direzione giusta. Non si lasci intimidire da chi va in piazza perfino con gli anarchici e che usa qualche docente e qualche dirigente per gridare al presunto ritorno del fascismo”.

“I 300 milioni erano stati stanziati dai Governi precedenti”

Non si è fatta attendere la risposta degli esponenti del Movimento 5Stelle in Commissione Istruzione alla Camera, contenuta in un comunicato stampa, in cui si difende l’operato dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Rossano Sasso è quell’esponente della Lega ‘famoso’ per aver confuso Dante con Topolino. Le sue letture evidentemente non gli consentono di ricordare che il governo Conte 2 investì 10 miliardi in un solo anno per fronteggiare la pandemia, mentre il suo Governo oggi programma tagli per 4 miliardi e si appresta a chiudere 700 istituti da nord a sud, soprattutto nei territori più fragili del Paese. Parla dei governi precedenti dimenticando di averne fatto parte proprio come sottosegretario all’istruzione. Continua a citare i 300 milioni stanziati per gli stipendi del personale dimenticando che erano stati stanziati proprio dai governi precedenti”.

“Grazie al ministro Valditara i docenti avranno a regime ben 24 euro lordi. Una pizza una volta al mese: questa è l’idea di dignità del ruolo di docente cha ha la Lega. Insomma nel question time di oggi la Lega ha usato la Camera dei deputati per un comizio riuscito male andando incontro a una sonora figuraccia”, hanno continuato, smontando il discorso di Valditara, che si è vantato di essere riuscito ad aumentare gli stipendi dei docenti. Per i pentastellati l’aumento è da considerare davvero irrisorio.