Ma a Singapore gli studenti vengono selezionati

Ho trovato interessante l’articolo “Singapore, vado a Singapore… la mecca della didattica“.

Tuttavia è stato omesso un dato essenziale e fondamentale: oltre alla serissima selezione di dirigenti e docenti, altrettanta serietà si applica nella selezione dei discenti. Chi per qualsiasi motivo non è idoneo allo studio – o a un certo indirizzo di studio – non va a scuola infruttuosamente.

Ecco perché nelle rilevazioni OCSE-PISA (e in qualsiasi altra valutazione) gli studenti di Singapore primeggiano e quelli italiani – ma anche di altri Paesi occidentali – no.

Daniele Orla