MAD, dove si lavora di più?

Una domanda molto frequente ogni anno riguarda la possibilità di lavorare con le MAD.

Dove è più facile lavorare con la messa a disposizione? Su quale classe di concorso e in quale regione?

In linea generale ci sentiamo di affermare che la possibilità di trovare risposta alla propria domanda MAD è più concreta al nord.

In proposito, nella diretta di ieri pomeriggio, mercoledì 23 settembre, il nostro esperto di normativa scolastica, Lucio Ficara, dà una precisa indicazione che riportiamo a seguire.

“Si consiglia di fare una MAD, oltre che per il posto comune per il quale si ha il titolo, anche per i posti di sostegno per i quali non si ha il titolo, ma se si dovesse avere, ad esempio, un master sui BES, già quello darebbe un titolo parente di quella tipologia di posto.”

Perché è tanto importante fare domanda MAD per il sostegno?

“Perché ci sono migliaia e migliaia di posti vacanti nelle regioni come la Lombardia, il Veneto o il Piemonte, territori più bisognosi di docenti per il sostegno. Qui la probabilità di avere una chiamata da MAD è sostanziosa. Si pensa, infatti, che le GPS effettivamente in alcuni territori non siano sufficienti a colmare l’offerta dei posti disponibili sul sostegno.”

La domanda, per essere valida, deve essere inoltrata presso la sede dove è presente il dirigente scolastico e non alle sedi succursali o distaccate in cui lo stesso è reggente.

Inoltre, per scrivere una MAD efficace, è bene indicare con precisione i dati anagrafici, i titoli conseguiti e le esperienze eventuali maturate a scuola, oltre ad indicare la classe di concorso.

Consigliamo sempre di allegare alla MAD un CV formato europeo più altre eventuali certificazioni.

