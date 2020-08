MAD Form Scuola: compila i moduli delle scuole con un click

Le scuole non accettano più le MAD tramite canali tradizionali?



La domanda di messa a disposizione (MAD) è una candidatura spontanea con cui è possibile proporsi per supplenze di docenti o personale ATA.

Come è noto, a poter inviare la MAD, sono tutti coloro che hanno pieno titolo di accesso alle classi di concorso per l’insegnamento e per i ruoli ATA, e coloro che sono in procinto di conseguire il titolo o di colmare tutti i requisiti ulteriori al titolo stesso richiesti dalle tabelle ministeriali.



In quanto domanda informale, può essere inviata in tutte le scuole d’Italia senza limiti geografici o di forma, ma sono sempre più numerose le scuole che scelgono di non accettare più le candidature sui canali tradizionali (posta, email o pec), preferendo la predisposizione sui propri siti web di moduli personalizzati dedicati alla raccolta dei dati degli aspiranti supplenti e alla loro archiviazione automatica.

Se quindi fino allo scorso anno scolastico candidarsi tramite email poteva risultare una operazione poco onerosa, oggi la compilazione di decine di moduli, tutti diversi e spesso poco intuitivi, può rappresentare un ostacolo alla candidatura massiva in tutte le scuole Italiane di proprio interesse.

