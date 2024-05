Madre abbandona la figlia per strada dopo una lite per un 5 in latino: la minorenne avrebbe sempre avuto voti alti

Madre abbandona la figlia per strada dopo una lite per un 5...

Un fatto che ha dell’incredibile. Una lite con la propria figlia minorenne ha fatto arrabbiare così tanto una donna 40enne tanto da abbandonare la piccola per strada, nella corsia di emergenza del Grande Raccordo Anulare a Roma. Lo riporta Il Corriere della Sera.

La sedicenne si aggirava disperata per strada

Il motivo? Un brutto voto a scuola, nel dettaglio un 5 in latino. La donna è stata denunciata a piede libero. La sedicenne è stata soccorsa da una pattuglia di vigili urbani del Gruppo sicurezza pubblica emergenziale mentre si aggirava disperata nella galleria Appia, rischiando peraltro di essere investita.

L’episodio di maltrattamenti su minore si è verificato nel pomeriggio di lunedì, 27 maggio. La giovane, sotto choc, e anche molto turbata dal comportamento della madre, è stata fatta salire a bordo dell’autopattuglia della Municipale e accompagnata nei loro uffici dove gli agenti le hanno offerto una merenda in attesa che la situazione venisse chiarita. La 16enne è stata poi condotta a casa dove c’erano altri familiari ad attenderla.

La giustificazione che non è piaciuta alla madre

Nel corso della lite, a quanto pare, la giovane ha cercato di spiegare alla madre che si è trattato di un incidente perché ha sempre avuto voti molto alti. Giustificazione che non è evidentemente bastata alla donna per capirla ma soprattutto non accostare con l’auto vicino al guardrail e ordinare alla 16enne di scendere dalla macchina.

Non si esclude che la ragazza venga allontanata dalla madre e che per quest’ultima scattino misure come il divieto di avvicinamento alla figlia.