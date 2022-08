Madre ruba portafogli all’insegnante del figlio durante un colloquio e fa acquisti con la sua carta di credito: condannata

Il fatto in questione è avvenuto nel 2017, 5 anni fa. All’epoca, come riporta l’Ansa, una madre di un 12enne iscritto in una scuola media di Verano Brianza ha approfittato della distrazione di un’insegnante durante un colloquio scuola-famiglia per appropriarsi indebitamente del suo portafogli, prendendolo dalla sua borsa.

La ricostruzione delle forze dell’ordine

Si tratta di una donna pregiudicata per reati contro il patrimonio e la persona, che ha pensato bene di rubare la carta di credito della malcapitata professoressa per fare tutta una serie di acquisti, ignorando forse il fatto che in questo modo è stato più facile per le forze dell’ordine seguire i suoi movimenti.

La madre che ha commesso il furto, all’epoca 41enne, come hanno ricostruito i carabinieri di Besana Brianza, ha pure avuto l’idea di spostare sulla sua tessera personale 1000 punti “Fidaty” della catena di supermercati Esselunga accumulati dall’insegnante.

Numerosi problemi giudiziari per la donna

La donna, dopo la denuncia effettuata ai carabinieri, è stata condannata a scontare una pena di un anno e quattro mesi. Come se non bastasse la madre si trova al centro di altre vicende processuali, tra cui un furto nel 2018 a Mariano Comense (Como). In quell’occasione, dopo aver forzato la saracinesca di un negozio, è stata trovata in possesso di un piede di porco e uno spadino da effrazione ed è stata arrestata.