Maestra strattona bimbo e lo ammette, la mamma la insulta e minaccia: “Questo mestiere non fa per lei”. Il video virale

Ancora attriti tra docenti e genitori, stavolta testimoniati da un video che sta diventando virale, diffuso da La Gazzetta del Mezzogiorno. In attesa di notizie chiare su quanto accaduto, le immagini mostrano una madre, che tiene per mano un bimbo, che affronta la docente. Tutto sarebbe avvenuto in una scuola materna di Brindisi, all’inizio di questa settimana.

La mamma contro la maestra

“Hai alzato le mani ai bambini?”, chiede la mamma. “Può darsi di sì”, risponde la maestra. “Bene, ti sto andando a denunciare”, questa la replica del genitore. “L’ho strattonato, è vero”, cerca di difendersi la docente. “Sai perché alzi le mani? Perché sei una vecchia di m***a, e non ti permettere più di venire qua dentro. Ti sto registrando, te lo dico, e ora ti sto andando a denunciare. Questo mestiere non fa per lei”, aggiunge, alzando i toni, in dialetto pugliese, la mamma.

La maestra è stata denunciata

Secondo quanto emerso le famiglie della scuola avrebbero sporto regolare denuncia contro la maestra: c’è il sospetto che altri bambini siano stati vittime dei metodi discutibili dell’insegnante. Nel frattempo il video in questione sta girando sui social e nelle chat delle mamme. Saranno le indagini delle forze dell’ordine a dover chiarire quanto è realmente successo.