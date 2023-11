Maker Learn Festival 2023 a Roma dal 27 al 30 novembre: gli eventi online per studenti e docenti

Dal 27 al 30 novembre si svolgerà il Maker Learn Festival 2023, con un ricco programma formativo: workshop, talk, webinar, dedicati alla robotica, al recycling e l’upcycling, dalla manifattura digitale alla sostenibilità.

Si tratta di una serie di eventi online, su piattaforma Zoom, a cui è possibile iscriversi attraverso il sito, il cui link è presente al termine di questo contributo.

I temi e il programma

Ecco una serie di iniziative che possono interessare il mondo dell’istruzione.

Il 28 novembre si parlerà di Digital Music Education: l’educazione musicale digitale mira ad arricchire l’esperienza musicale degli studenti, rendendo l’apprendimento della musica più accessibile, consentendo anche a soggetti con disabilità di partecipare alle attività musicali e contribuendo inoltre allo sviluppo del pensiero computazionale, promuovendo attività di coding che, a vari livelli, incentivano il pensiero critico e la creatività.

Sarà poi la volta di un webinar su “Come nasce un videogioco?”, per entrare nel mondo dei videogames dal punto di vista dei creatori e degli sviluppatori. Sempre il 28 novembre si parlerà di democratizzazione dell’Intelligenza Artificiale, partendo al presupposto che non deve essere un campo riservato solo agli esperti, infatti grazie alle piattaforme e agli ambienti di coding accessibili, l’IA è ora alla portata di allievi e insegnanti di tutte le età e livelli di competenza. Nell’incontro si illustreranno le opportunità offerte da queste tecnologie e si evidenzierà come possano essere sfruttate in modo efficace nel contesto educativo.

Il 29 novembre sarà la volta di un webinar dedicato alle innovazioni e il mondo del lavoro, un laboratorio su “Otto Cardy, Costruisci il tuo robot in cartone”, come costruire un Robot di cartone che cammina usando Arduino Nano e programmato con Google Blockly, costruito interamente di cartone con i componenti dal costo molto basso e è ideale per insegnare STEAM e il coding ai ragazzi a scuola e a casa.

Il Robot Otto Cardy è stato ospite al MakerFaireRome 2023 con uno suo stand dove ha presentato anche alcuni robot OttoDIY realizzati con la stampante 3D insieme a alcuni Otto Cardy con varie decorazioni.

Durante il talk presenteremo le varie fasi di realizzazioni del robot, dal taglio del cartone fino al montaggio dei 4 motori con Arduino Nano e alla programmazione dei movimenti di base.

Il 30 novembre si parlerà di “Videogioco a scuola e la scuola in gioco”, un talk che racconta la pluriennale esperienza di alcuni istituti superiori relativamente all’insegnamento a scuola di materie concernenti lo sviluppo di videogiochi.

Nella stessa giornata si parlerà di “Realtà virtuale per ambienti educativi interattivi”, che hanno rivoluzionato il mondo dell’istruzione, aprendo nuove porte all’apprendimento interattivo. In questo incontro, si cercherà di scoprire come creare ambienti di simulazione laboratoriale e di ambientazione storica accessibili a allievi e insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. L’approccio si basa su visori che non richiedono l’uso di controller, rendendo l’esperienza il più intuitiva possibile.

Per saperne di più https://makerfairerome.eu/it/maker-learn-festival/?edition=2023