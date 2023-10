Malore a scuola, collaboratore scolastico 36enne si accascia all’improvviso davanti ai colleghi: morto d’infarto in ospedale

Una notizia tristissima: un collaboratore scolastico di 36 anni è morto in ospedale dopo aver avuto un malore improvviso a scuola. Tutto è avvenuto oggi, 20 ottobre, a Padova, come riporta PadovaToday, all’interno di una scuola materna.

Il bidello si è accasciato dopo aver detto ai colleghi di stare male

Il bidello, durante l’attività lavorativa, ha accusato un forte dolore al petto. Ha fatto appena in tempo a dire ai colleghi che non stava bene, poi si è accasciato privo di sensi. I presenti si sono subito resi conto della gravità della vicenda e hanno prontamente allertato i soccorsi.

Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno rianimato il dipendente e l’hanno stabilizzato, poi l’hanno trasportato in condizioni disperate in ospedale dove poco dopo è morto. Sarebbe rimasto vittima di un infarto che non gli ha dato scampo.