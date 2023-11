Malore a scuola, collaboratrice scolastica 54enne muore davanti agli alunni prima dell’arrivo dell’ambulanza

Tragedia a scuola nel casertano. Assuntina Simone, una collaboratrice scolastica di 54 anni, è morta nell’istituto in cui lavorava dopo aver accusato un malore. Il dramma si è consumato ieri in provincia di Caserta. La bidella ha avvertito un improvviso malore. Le sue parole di richiesta d’aiuto.

In preda a forte mal di testa, ha chiesto subito aiuto. La donna è stato subito soccorsa, ma la situazione è precipitata in modo repentino. Assuntina ha perso conoscenza e non si è più ripresa. Lo riporta Il Messaggero.

Il personale della scuola ha agito velocemente

Il personale della scuola ha contattato prontamente il 118, ma all’arrivo dell’ambulanza la donna era morta. I militari dell’Arma della stazione di Vairano Scalo si sono occupati del caso. In lutto la scuola elementare di Caianello e le comunità di Caianello e Roccamonfina. Oggi i funerali.

Defibrillatori a scuola

Non è chiaro se nella scuola vi fosse un defibrillatore, se sia stato usato, o se avrebbe potuto salvare la donna. In ogni caso è bene ricordare che la legge 116 del 04/08/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13/08/2021, come abbiamo scritto, ha favorito con un programma pluriennale la progressiva diffusione e utilizzazione dei DAE presso i luoghi pubblici come: