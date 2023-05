Maltempo in Emilia-Romagna, i sindaci dei Comuni interessati dal livello più alto di allerta potranno decidere se chiudere le scuole il 16 maggio

Dalla mezzanotte di oggi, 15 maggio, e per tutta la giornata di domani, martedì 16 maggio, scatta l’allerta rossa per maltempo in gran parte dell’Emilia-Romagna.

Lo fa sapere la Regione, spiegando che sono attese piogge come quelle di inizio maggio, in un quadro che però appare più complesso per l’attesa anche di temporali e dell’innalzamento del livello del mare, che potrebbe comportare maggiori difficoltà del deflusso delle acque dei fiumi, e per le criticità nelle zone rese già fragili dalle precedenti frane e allagamenti.

Per questa ragione, la Regione invita ad evitare al massimo gli spostamenti e di ricorrere, dove possibile, allo smart working.

Altre indicazioni importanti: non andare negli scantinati ma restare ai piani superiori; non spostare le automobili dopo che la pioggia ha iniziato a cadere, farlo possibilmente entro la mezzanotte di oggi.

Saranno poi i sindaci dei Comuni interessati dal livello più alto di allerta a decidere se chiudere le scuole e gli altri luoghi di aggregazione (come gli impianti sportivi e i centri per anziani) e vietare la circolazione nelle strade più a rischio, a partire da quelle in prossimità degli argini e delle aree franose.

cosa fare in caso di frane

cosa fare in caso di alluvione