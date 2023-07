Maltempo Val Camonica, scout 16enne muore colpita da un albero. Valditara: “Cordoglio, dramma senza eguali”

In questi giorni l’Italia settentrionale, mentre quella meridionale è nella morsa del caldo, è stata colpita da forte maltempo che, purtroppo, ha causato delle vere e proprie tragedie. Come riporta RaiNews, a perdere la vita è stata una donna a Lissone e una ragazza di 16 anni in un campo scout in Val Camonica. La regione chiederà lo stato di calamità.

Circa settanta ragazzi messi in salvo

La ragazza di 16 anni, originaria di Como, che partecipava a un campo scout a Cedegolo, in Val Camonica, è morta dopo che la tenda dove dormiva è stata colpita da un albero caduto per il maltempo.

Il gruppo di giovani aveva allestito un accampamento in località Palù, a circa 1.400 metri di altitudine, non distante da un rifugio degli Alpini. Nelle prime ore del mattino, sulla zona si è abbattuto un violento temporale, con forti raffiche di vento, che hanno fatto cadere la pianta.

Sul posto sono accorsi il Soccorso alpino e speleologico, la Protezione civile e i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e accompagnato a valle il gruppo, mettendolo al riparo nella palestra del paese. Una settantina i ragazzi messi in salvo.

“Autentica tragedia”

Ad esprimere cordoglio è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha scritto queste parole in un tweet: Quanto accaduto stamattina in Valcamonica è un’autentica tragedia, di fronte alla quale non esistono parole di conforto. Voglio esprimere cordoglio e profonda vicinanza ai genitori della giovane, ai parenti, agli amici e a tutto il gruppo scout, che in queste ore si trovano ad affrontare un dramma senza eguali”.