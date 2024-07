Maltrattamenti a scuola, prof denuncia collega ma viene minacciata dalla ds: “Vuoi perdere il posto di lavoro?”

Una storia alquanto contorta quella raccontata da Il Fatto Quotidiano. La protagonista è una dirigente scolastica di un istituto del milanese. Questa avrebbe aiutato una maestra accusata di maltrattamenti su studenti, a eludere le indagini dei Carabinieri.

Lo sgomento della docente

I fatti sono del 2019 e le due sono state rinviate a giudizio nel 2023. A quanto pare una collega della docente, dopo che i bambini le hanno riferito degli abusi fisici, sarebbe andata dalla dirigente per denunciare i fatti. Ed ecco cosa avrebbe ottenuto come risposta: “Vuoi perdere il posto di lavoro? Avete questo vizio di andare a denunciare dai Carabinieri”.

Le gravi frasi della dirigente

La dirigente avrebbe detto ai bambini: “Ma i genitori a casa vostra non vi picchiano? Quella non è violenza, è un modo per educarvi”. La donna non intende commentare i fatti. Per la Procura di Milano le condotte della preside sono “significative di una propensione dei doveri che incombono sui pubblici Ufficiali”. Oltre al danno la beffa: la dirigente in questione, lo scorso maggio, avrebbe ricevuto un premio da parte di un’associazione filantropica.