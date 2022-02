Maltrattamenti su alunni: tre docenti del casertano agli arresti domiciliari

Tre insegnanti di una scuola di Casapulla in provincia di Caserta sono stati posti agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di tre alunni.

Una nota dell’Ansa parla di violenze fisiche e psicologiche accompagnate da gravi omissioni nella cura e nell’assistenza anche se per il momento non si sa nulla di più preciso.

Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

I fatti sono accaduti in una scuola privata con sezioni dell’infanzia e classi di primaria.

E’ superfluo precisare che, per il momento, si parla ancora di ipotesi di reato e che per parlare di colpevolezza bisognerà attendere la conclusione dell’eventuale processo.