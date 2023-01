Mamma finlandese risponde ai tanti commenti: “io non tengo la bocca chiusa, i siciliani non c’entrano niente con il sistema scolastico”

Arriva la risposta della mamma finlandese dopo le tante critiche e anche i tanti sostegni: “Se c’è qualcosa che non va – scrive sui social – io non mi tengo la bocca chiusa. Spero che il sistema scolastico italiano migliori”.

Dopo la bufera mediatica che si è scagliata sulla pittrice finlandese che ha deciso di scappare, con la sua famiglia, da Siracusa polemizzando sulle scuole italiane tanto da spingere lo stesso ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a rispondere e dire la sua in merito, la donna è stata subissata di commenti sul suo profilo Facebook personale, ai quali ha risposto ampliando ancora un po’ il suo punto di vista. Alcuni, di pessimo gusto, l’hanno spinta addirittura a disattivarli.

“Ora siamo arrivati a questo. Un articolo su un giornale italiano improvvisamente si è trasformato in articoli su TUTTI i giornali, radiofonici e programmi tv!! Quando vieni dall’esterno e vedi che c’è qualcosa che non va nel sistema, non posso che aprire bocca. ‘Ma perché? Ci avete mai pensato? Perché vi piace?’. Non tacere, porta molti pro e contro. e c’è qualcosa che non va, non sono io quella con la museruola! Spero che il sistema scolastico italiano si sviluppi per il meglio”, questo il commento della donna, Elin Mattsson, che ha ripostato l’articolo riportante la sua lettera inviata a SiracusaNews che ha scatenato il dibattito.

“Pensavamo/credevamo che dovesse essere simile alla Spagna. Oh sì, non ho ottenuto nulla dallo scrivere questo articolo ma è stato completamente scritto con l’intento di aprire gli occhi e aiutare i bambini lì. Forse ci si pensa? Sì, bisogna sempre aiutare lo sviluppo! Poi siamo felici di integrarci, tra l’altro, in nuove culture”, ha continuato, sostenendo di aver fatto la cosa giusta.

Ad alcuni commenti, anche italiani, che hanno lodato la sua scelta di alzare la voce, la pittrice, che ha parlato della Sicilia come “luogo meraviglioso dove vivono persone accoglienti e gentili” ha detto di “sperare che il sistema scolastico italiano migliori per il bene degli alunni”.

“La scuola italiana, com’è adesso, non va bene. Il modo in cui si viene rimproverati poi magari varia da scuola a scuola, probabilmente ci dovremmo interrogare sulle capacità pedagogiche di alcuni insegnanti”.

“Non posso parlare per l’intero sistema educativo, posso solo raccontare quello che abbiamo vissuto e sì, sento di doverlo fare, perché era COSÌ poco pedagogico. Questo non è per me, questo è per il bene dei bambini. Mi è dispiaciuto per i piccoli di 3 anni che dovevano stare seduti attorno a un tavolo, fermi e non essere fuori a giocare, come avrebbero dovuto. Era proprio come in Finlandia ai tempi! Ma adesso è il 2023. Tutti dovremmo sapere che i bambini imparano giocando! Così. Sarò solo soddisfatta SE potessi contribuire a una discussione che porta a standard migliori per i bambini”.

“Voglio solo aiutare, tutto qui. Nazionalisti? Chi? Forse lo sono quelli così orgogliosi da non poter ascoltare gli input degli altri?”.

“Probabilmente è stato un bene per i miei figli, per capire davvero quanto era fantastica la loro scuola in Finlandia quando si lamentavano. Bisogna sempre sperimentare cose diverse per avere una prospettiva! Viviamo solo una volta e vogliamo davvero provare culture diverse. I siciliani sono persone molto cordiali e simpatiche, non è colpa loro se il sistema scolastico è così”.

“Ci dispiace, questo non ha nulla a che fare con il paese. Abbiamo vissuto sia in Spagna che in Inghilterra. Non abbiamo problemi ad adattarci alla cultura, e sicuramente avremmo imparato anche l’italiano! Bella lingua! Volevo solo dire che nessuno a scuola dovrebbe essere sgridato, che la scuola senza pause e aria fresca rende l’apprendimento molto difficile per i bambini. I loro livelli di energia sono davvero troppo alti per concentrarsi. Non sono un esperto, ma volevo solo aiutare i poveri bambini. I bambini dovrebbero essere bambini, si impara giocando! Non voglio offendere nessuno, mi dispiace se la gente la prende in questo modo. Non bisogna essere troppo orgogliosi ma guardarsi allo specchio e chiedersi: ‘cosa possiamo fare di meglio?’