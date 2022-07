Mancata pubblicazione GM classe di concorso ADMM regione Calabria

Gentile Redazione di “Tecnica della scuola”

Vi scrivo per conto di un gruppo di docenti che hanno svolto entrambe le prove della procedura concorsuale per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo del personale docente di cui al D.D. n. 499 del 21/4/2020 per la classe di concorso ADMM (sostegno didattico nella scuola secondaria di primo grado) per la regione Calabria.

Fino ad ora L’USR della regione Calabria non ha ancora reso nota la Graduatoria di merito, nonostante la prova concorsuale si sia conclusa regolarmente in data 16/6/2022.

Quello che ci preme segnalarvi è che se l’USR non pubblica la graduatoria di merito non possiamo partecipare alla procedura informatizzata utile all’immissione in ruolo ed essere in cattedra già da settembre 2022.

Si rischia, anche per quest’anno scolastico, di non avere docenti per tempo a causa delle lente (e a volte erronee) procedure della nomina di supplenti, quando in realtà nella graduatoria di merito ci sarebbero circa 100 candidati pronti a coprire le numerose cattedre scoperte (circa 126).

Il maggior danno verrebbe arrecato agli studenti con disabilità che più degli altri necessitano di docenti specializzati capaci di garantire una didattica personalizzata e individualizzata, tarata sui loro bisogni educativi. Solo consentendo la continuità didattica il docente specializzato nelle attività per il sostegno didattico potrà accompagnare ogni studente nel suo percorso di crescita personale e intellettuale, permettendogli di raggiungere il successo formativo.

Pertanto chiediamo all’USR Calabria di aprire una nuova finestra per l’immissione in ruolo in modo da permettere l’inserimento dei candidati che si sono visti precludere la possibilità di partecipare alla prima fase di immissione perché sprovvisti di graduatoria.

I ritardi dell’USR non possono danneggiare le legittime aspettative dei docenti che hanno superato un concorso pubblico altamente selettivo e quelle degli studenti e delle loro famiglie che pretendono la continuità didattica per il triennio della scuola secondaria di primo grado.

I docenti del concorso ordinario ADMM Calabria