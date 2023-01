Mancata riconferma Organico Covid: lavoratori che si sentono presi in giro e scuole al collasso

Le feste sono passate e io, come tanti altri migliaia di precari mi ritrovo sempre senza lavoro e a combattere con il Comitato Organico Aggiuntivo, un comitato di lotta dei precari per il mio posto di lavoro come collaboratore scolastico.

Perché né il governo Draghi e neanche il governo attuale ha voluto inserire l’organico aggiuntivo nelle scuole, nonostante le promesse elettorali di suoi esponenti, tra cui l’attuale Sottosegretaria Paola Frassinetti che in campagna elettorale disse di ripristinare immediatamente l’Organico Aggiuntivo in quanto facente parte del programma elettorale e politico di Fratelli d’Italia. Quell’Organico Aggiuntivo che ha consentito l’apertura in piena di sicurezza di tutte le istituzioni scolastiche del paese (come normativa richiesta dal periodo) al fine di garantire la giusta vigilanza, pulizia e sicurezza nei plessi scolastici, perché si ricorda che la mancanza di suddetto organico si percepisce nelle scuole con conseguenti disservizi e disgrazie che colpiscono bambini e ragazzi. Quell’Organico Aggiuntivo che aveva sopperito ai posti carenti dovuti a una politica di tagli all’Istruzione.

Quell’Organico Aggiuntivo che ha atteso senza pretese ritardi di stipendi che oltrepassavano i tre mesi, nonostante ciò è sceso in trincea, con dedizione e paura, per tenere le scuole aperte in un periodo difficile per tutto il pianeta, per servire lo Stato a testa alta.

Non capiscono o fanno finta di non capire che la scuola è ormai al collasso per carenza di personale ATA e docente! Plessi lasciati sotto la sorveglianza di un solo collaboratore scolastico che ovviamente da solo non può garantire né l’adeguata sorveglianza e tanto meno la pulizia e igiene dei locali!

Quello che noi chiediamo è di ascoltare il nostro grido di aiuto. Noi vogliamo lavorare e dare il servizio che la scuola pubblica dei nostri bambini e ragazzi, che sono la parte più preziosa della società e i futuri cittadini, meritano!

Perché l’assenza di questo Organico Aggiuntivo sta arrecando gravi conseguenze occupazionali soprattutto nelle regioni meridionali. E perché né la scuola pubblica e né i suoi lavoratori possono essere presi in giro dalla politica con promesse fatte in Campagna Elettorale che poi non vengono mantenute una volta al governo! Chi ha questo potere intervenga e risolva la situazione.

Comitato Organico Aggiuntivo