Manfredi: “Da settembre l’università riprende l’attività in presenza”

Il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, nel corso di una conferenza stampa alla Statale a Milano, ha annunciato: “Il futuro significa riapertura delle attività in presenza delle università, riavere i nostri studenti nelle nostre aule. Il semestre da settembre sarà prevalentemente in presenza”.

Da settembre “ci sarà attività a distanza per garantire il diritto allo studio di chi non potrà essere presente per problemi familiari o geografici”.

Bisogna tornare in aula

In ogni caso, ha precisato, “bisogna tornare in aula, nelle biblioteche e nei laboratori. L’università è un luogo di speranza, il futuro del Paese non può che partire dalle università”.

“Verrà garantito il distanziamento e ci sarà un incremento del numero di sedi in cui verranno fatti i test per garantire un minore afflusso di persone. La novità è che i test di medicina si potranno sostenere nella provincia di residenza”.