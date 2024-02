Manifestazione a Pisa, Mattarella: “Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento”

Arriva anche dal Quirinale una netta presa di posizione sui fatti di Pisa.

Il comunicato stampa che arriva dagli uffici del Capo dello Stato è inequivocabile: “Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell’Interno, trovandone condivisione, che l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento”.



Per ora il monito del Quirinale non ha suscitato particolari reazioni nel mondo politico ma è molto probabile che nelle prossime ore le prese di posizioni non mancheranno.

Vedremo cosa risponderanno in particolare le forze della maggioranza che forse sono in silenzio anche perché la presidente Giorgia Meloni si trova in missione a Kiev.