Manifestazione nazionale il 7 ottobre a difesa di lavoro, scuola e sanità e contro l’autonomia differenziata

“La via maestra, insieme per la Costituzione” è lo slogan scelto dalla CGIL e da più di cento associazioni e reti associative per una grande manifestazione nazionale in programma a Roma il prossimo 7 ottobre.

“Si sfilerà per le strade della Capitale – si legge in un comunicato della Flc-Cgil – per il lavoro, contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, contro tutte le guerre e per la pace, per l’aumento dei salari e delle pensioni, per la sanità e la scuola pubblica, per la tutela dell’ambiente, per la difesa e l’attuazione della Costituzione contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare”.

Al centro della manifestazione sono anche i problemi della scuola, a partire dal diritto all’istruzione, dall’infanzia ai più alti gradi, e alla formazione permanente e continua, perché il diritto all’apprendimento sia garantito a tutti e tutte e per tutto l’arco della vita.

La manifestazione sarà anche l’occasione per fermare il progetto dell’ autonomia differenziata “rilanciata con il DDL Calderoli, che porterà alla definitiva disarticolazione di un sistema unitario di diritti e di politiche pubbliche volte a promuovere lo sviluppo di tutti i territori”.

Per “preparare” l’iniziativa il sindacato di Maurizio Landini e le diverse realtà associative che aderiscono hanno in programma assemblee e incontri nei territori già a partire dalle prossime settimane.