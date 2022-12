Manovra 2023, il testo approda al Senato. Si punta a chiudere entro il 29

Il testo della Manovra 2023 del governo Meloni sarà oggi a partire dalle 14 al Senato, dopo l’approvazione del 24 dicembre al Senato. Anche in questo caso si prevede battaglia tra maggioranza e opposizione su alcuni temi principali. Forza Italia insiste sulle pensioni minime a 1000 euro, il Movimento 5 Stelle punta al reddito di cittadinanza, mentre in Parlamento, nei prossimi giorni, arriverà anche il decreto Milleproroghe. L’obiettivo è quello di chiudere entro giovedì 29.

Le modifiche sulla scuola

Per quanto riguarda la scuola non ci sono novità importanti ad eccezione di alcune modifiche all’articolo 99 in materia di dimensionamento (a seguito del maxiemendamento del Governo la numerazione degli articoli è cambiata e il 99 è diventato il comma 352 dell’articolo 1).

Le modifiche sono quelle di cui abbiamo già parlato in altro articolo e che, nel concreto, dovrebbero rendere più “morbida” l’operazione di dimensionamento della rete scolastica.

Misure sulla scuola sono contenute anche nel decreto aiuti, tema sul quale abbiamo realizzato un’ampia intervista al presidente della Commissione Cultura del Senato.