Manovra 2023, si profila voto alla vigilia di Natale

Non sono mancate le tensioni e gli scontri prima di arrivare alla richiesta di fiducia del governo alla Camera sulla Manovra 2023. L’emendamento da mezzo miliardo per i Comuni, ma anche il bonus per i diciottenni sono stati campo di battaglia. Dal centrosinistra le lamentele per un mancato rispetto delle proprie prerogative e per una gestione dei lavori non soddisfacente.

Conclusi i lavori, si è registrato un presidio di protesta da parte del Movimento 5 Stelle alla Camera contro la manovra e il governo che ha “sabotato il confronto”. I deputati sono rimasti ai loro posti organizzando delle dirette social.

Tante le correzioni e gli aggiustamenti in corsa affrontati dalla maggioranza e dal governo che hanno inevitabilmente allungato i tempi. L’ipotesi di un voto all’alba di sabato è plausibile, al termine di una seduta fiume notturna. Ma secondo alcuni si potrebbe arrivare all’ora di pranzo della vigilia di Natale. La votazione avrà inizio alle 20:30 e le dichiarazioni di voto cominceranno alle 19.

Secondo alcuni l’opposizione spinge per un rinvio a lunedì, rendendo pressochè impossibile l’approvazione del decreto rave che scade il 30 dicembre.