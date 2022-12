Manutenzione scuole, Dirigentiscuola: “Quale altro dirigente statale è ritenuto responsabile di infortunio in uffici degli enti locali?”

È di pochi giorni fa la sentenza della Corte dei Conti umbra che, in caso di infortunio a scuola, condanna il dirigente scolastico reo di non aver segnalato la necessità di manutenzione dello stabile.

Una sentenza quantomeno discutibile, secondo Dirigentiscuola.

“Quale altro dirigente statale – si chiede Attilio Fratta, presidente nazionale del sindacato dei presidi – è ritenuto responsabile di un infortunio causato da problemi strutturali degli uffici che dirige che sono di proprietà degli enti locali? Sicuramente nessuno”.

“La Corte dei Conti umbra – continua – attribuisce invece questa ulteriore responsabilità ai dirigenti scolastici i quali, pur avendo almeno il triplo delle responsabilità dei colleghi di pari fascia, percepiscono la metà della loro retribuzione. Un’anomalia del sistema che si trascina da anni e che il Governo si era impegnato a sanare con il rinnovo del CCNL del triennio 2019-2021 e che, alla fine del 2022, ancora non viene avviato.

E conclude Fratta: “Il Governo infatti, nella Legge di bilancio, in fase di approvazione non ha stanziato fondi scatenando così la reazione della categoria che è pronta a incrociare le braccia se non si pone fine a questa situazione”.