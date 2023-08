Marco Bussetti (ex Ministro Istruzione), è stato nominato Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico del Veneto

Prestigioso incarico per l’ex Ministro dell’Istruzione, I Governo Conte (M5S-Lega), che adesso ricoprirà il ruolo di Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico del Veneto al posto della dott.ssa Carmela Palumbo passata da poco a ricoprire il ruolo di Capo Dipartimento al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Ecco chi è Marco Bussetti

L’apice della carriera del prof. Marco Bussetti arriva nel giugno 2018, quando l’attuale Ministro dell’Economia Giorgetti, lo indica al nascituro Governo Conte come papabile Ministro dell’Istruzione. Nel Governo giallo-verde, Bussetti resta in carica dall’1 giugno 2018 fino al 5 settembre 2019, verrà poi sostituito a viale Trastevere dal Ministro Fioramonti con la nascita del II Governo Conte (M5S-PD). Bussetti era stato docente di educazione motoria ed aveva coordinato dal 2001 al 2008 le attività di Educazione Fisica e Sportiva dell’Ambito Territoriale di Varese, ricordiamo che dal 2008 è stato Coordinatore per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dal 2014 fino alla nomina a Ministro è stato dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Milano, lo ricordiamo impeganto a dirigere anche uffici scolastici come Monza della Brianza e Como. Adesso arriva la nomina all’ufficio scolastico Regionale del Veneto come Direttore generale.

La nostra redazione augura al Ministro Bussetti un buon inizio di lavoro, visto che già dal prossimo lunedì prenderà servizio per il suo nuovo incarico.