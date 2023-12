Marinano la scuola e poi rubano in un supermercato: denunciati 4 studenti minorenni

Marinano la scuola e poi rubano in un supermercato: denunciati 4 studenti...

Non c’è pace nel mondo della scuola. Ancora degli studenti protagonisti di spiacevoli episodi. Questa volta siamo nel Bolognese, dove quattro studenti di 14 anni hanno deciso di non andare a scuola e di dedicarsi al furto.

Infatti, secondo quanto riportato da Ansa, i giovani si sono recati in un supermercato e hanno provato a rubare due confezioni di sushi, provando a lasciare il luogo senza pagati. Ovviamente il personale della struttura ha agito prontamente e adesso sono accusati di furto aggravato in concorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.