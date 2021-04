“Mascherina”, il brano rap degli studenti contro il Covid [VIDEO]

Un brano rap che racconta con originalità lo stato d’animo di una classe (la IIIE) dell’Istituto Comprensivo Beltrami di Omegna (Vb). “Mascherina” è un brano nato tra i banchi di scuola e le scrivanie di casa durante l’ultimo anno di lockdown dove alle lezioni in presenza si è alternata la didattica a distanza.

Descrive in modo semplice e diretto, con la spontaneità e la leggerezza dei ragazzi, un anno difficile che ha ricordato a tutti quanto siano importanti le relazioni personali.

Il testo è nato attraverso la riflessione in classe proposta dalle Prof.sse Maria Grazia Alampi (Lettere) e Licia Sommacal (Ed. musicale), descrivendo un anno di sensazioni continuamente diverse. La musica è stata composta da Emanuele Cadario (frontman “La Sornette”), già Prof. di violino nell’Istituto.

Il videoclip è stato realizzato solo con smarthphone ed assemblato a partire dai filmati originali dei ragazzi; volutamente non è stato ritoccato da un videomaker professionista. L’obiettivo finale non era infatti la realizzazione di un prodotto commerciale fine a se stesso ma la sensibilizzazione di tutti nell’attuare un comportamento eticamente e socialmente corretto “just smile make it” (come recita il ritornello).

Al tempo stesso il brano enfatizza l’importanza dello stare insieme in modo semplice e rispettoso, anche nelle difficoltà di questi tempi. Questi sono valori che la scuola vuole certamente sostenere in un’ottica di promozione di una giovane cittadinanza attiva e responsabile.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook