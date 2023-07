Mascolinità tossica e nostalgici del fascismo? Per Schlein (PD) “serve investimento nelle scuole sull’educazione alle differenze”

In occasione del ciclo di incontri Testate, organizzato da Silvia Barbagallo, Santa Di Pietro ed Eva Milella all’interno di Testaccio Estate di Roma, si è parlato anche di scuola con ospiti la segretaria del Pd Elly Schlein e la scrittrice Chiara Valerio.

Come riporta la Repubblica, le due ospiti hanno fatto un punto sulla situazione della cultura della mascolinità tossica del nostro Paese. La segretaria ha sottolineato: “Ci dovrebbero spiegare perché questo governo continua a discriminare le persone per quello che sono anziché per quello che fanno. L’unico modo per contrastare questa mascolinità tossica è sradicarla prima che sia troppo tardi. In questo Paese va fatto qualcosa che non si è mai fatto: un grande investimento nell’educazione alle differenze a partire dalle scuole”.

E Chiara Valerio aggiunge: “Si possono educare le persone come i cavalli, ma si possono educare le persone insegnando a fare le domande. Questo chiaramente è più dispendioso, ma la democrazia è dispendiosissima, ci vuole tempo. La dittatura invece è facile”.

Scuola come luogo di educazione, Elly Schlein continua: “C’è stata una sottovalutazione quando abbiamo rivisto emergere chi, nostalgico del fascismo, ha rialzato la testa. Non si è avuto il coraggio di dire che l’Anpi ha ragione: le organizzazioni neofasciste vanno sciolte. Invece mano a mano ci siamo ritrovati al governo dei nostalgici. La chiave per arginare queste derive è nell’educazione e dunque nella scuola”.