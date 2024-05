Matematica e vita quotidiana: in che modo aiuta a sviluppare il pensiero critico? Come insegnarla in modo pratico?

Scoprire la matematica nella vita di tutti i giorni è essenziale per sviluppare il pensiero critico e le capacità di risoluzione dei problemi. La matematica è alla base delle nostre attività quotidiane: dal calcolo della spesa al gestire un budget, dalle misure in cucina al calcolo delle distanze nei trasporti. Inoltre, molte professioni richiedono competenze matematiche per analizzare dati e prendere decisioni. Come insegnarla tenendo conto di tutto ciò? ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AL CORSO

Modificare l’approccio didattico alla matematica curriculare con percorsi più coinvolgenti significa, tener conto del ruolo importante che le emozioni e la motivazione giocano nell’apprendimento. La competenza nell’utilizzo della matematica appresa a scuola è indispensabile per il trattamento quantitativo dell’informazione nella scienza, nella tecnologia, nella ricerca, nelle attività socioeconomiche e nel lavoro.

La consapevolezza di questo forte legame fra matematica e vita reale purtroppo spesso manca ai nostri studenti. Il corso vuole restituire concretezza alla matematica. Bisogna riconoscere che la matematica è insegnata frequentemente in modo astratto e sganciato dal contesto che l’ha generata, ignorando il dato di fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi, è nato prima il problema e successivamente è intervenuta la matematica per risolverlo e non viceversa.

Il corso

Su questi argomenti il corso Scoprire la matematica nella vita di tutti i giorni, in programma dal 15 maggio, a cura di Domenica Margarone.

Alla base della proposta c’è il concetto di laboratorio di matematica, inteso non come un luogo fisico ma come ambiente di apprendimento coinvolgente, insieme strutturato di attività finalizzate alla costruzione di significato degli oggetti matematici, in cui il ruolo del docente è centrale per agire sulle conoscenze, abilità e competenze degli allievi e sulla loro motivazione ad apprendere.

Questi elementi concorrono alla crescita delle competenze professionali dei docenti, legate alla capacità di riflettere sull’agire e di intervenire con flessibilità nell’azione didattica finalizzata ad un apprendimento significativo della matematica che aiuti gli studenti a sviluppare competenze matematiche adeguate alle richieste della società.

I nostri webinar

LA CERTIFICAZIONE EIPASS STANDARD

Una scuola orientata al benessere degli studenti: orientamento integrato, pratiche e governance partecipate – GRATIS

Uso dei social e cyberbullismo

TRANSIZIONE DIGITALE, SCEGLI IL PERCORSO PER LA TUA SCUOLA

Come gestire i conflitti in aula

Strategie di gestione delle dinamiche relazionali

L’attenzione e la concentrazione degli studenti a scuola e nello studio

Adhd: strategie di intervento in classe

Metodologie e tecniche innovative nella gestione della classe