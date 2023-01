Matematica obbligatoria fino a 18 anni, la proposta del premier britannico Sunak: “Necessario in un mondo fatto di dati”

Potenziare l’insegnamento della matematica e renderlo obbligatorio per tutti gli studenti fino al compimento del 18esimo anno d’età. Questo, secondo quanto trapela dalla stampa Uk, il piano del nuovo primo ministro britannico Rishi Sunak.

Quest’ultimo, succeduto a Liz Truss lo scorso ottobre, sembra voler porre l’istruzione al centro dell’agenda politica, come scrive IlSole24Ore. Sunak ha parlato proprio oggi, 4 gennaio, di un piano per riformare il sistema educativo inglese nel corso del suo primo discorso dell’anno.

Come riporta Bbc, Sunak pensa che il Regno Unito debba “rivoluzionare l’approccio alla matematica”. “In un mondo fatto di dati e statistiche, i nostri studenti hanno bisogno di acquisire più competenze analitiche che mai”, queste le parole da lui pronunciate durante il discorso. Non si sa al momento quali siano i piani di Sunak, e cosa ne sarà di tutti quegli alunni iscritti a percorsi di stampo umanistico.

A quanto pare la proposta del primo ministro si baserebbe su alcuni dati: secondo il governo inglese, circa 8 milioni di adulti in Inghilterra hanno le competenze numeriche di un bambino delle elementari e solo la metà dei giovani tra i 16 e i 19 anni studia matematica.

Dall’entourage di Sunak viene chiarito che la matematica non diventerà obbligatoria al livello A (eccellenza), ma si stanno esplorando altre strade per la valutazione, come le nuove qualifiche Core Maths e quelle tecniche.

L’attacco della Neu

Il sindacato NEU (National Education Union), secondo quanto riporta il The Guardian, ha attaccato Sunak, dicendo che il suo piano non è per niente credibile. Il motivo? La carenza di docenti preparati per fornire questo tipo di insegnamento. “Le politiche del Governo per reclutare nuovi insegnanti non sono state efficaci, e non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in ognuno degli ultimi 12 anni”, ha affermato Kevin Courtney, segretario generale congiunto della NEU.

Didattica della matematica, tema caro anche a Valditara

Anche il nostro ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di recente si è concentrato sull’insegnamento della matematica, dicendo che è “ancora troppo astratto”. Sembra che entrambi, sia Valditara che Sunak, pensino ciò in un’ottica lavorativa, per consentire agli studenti di farsi strada nel mondo del lavoro.

Il corso

Su questi argomenti il corso GeoGebra 6 e la matematica. Livello avanzato, in programma dal 24 gennaio, a cura di Domenica Margarone.