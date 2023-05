Maternità surrogata: “Sarà un reato universale”

La maternità surrogata potrebbe diventare un reato universale entro giugno. Fratelli d’Italia accelera infatti sulla approvazione della legge e lo fa all’indomani della contestazione di alcune donne nei confronti della ministra Roccella che di questa legge è una forte sostenitrice.

La maternità surrogata, ossia la gestazione per terzi, deve essere considerato reato universale, secondo la destra al Governo, e dunque punito con pene severe, mentre la Lega avvia una raccolta di firme online contro l’utero in affitto.

Matteo Salvini ha a sua volta dichiarato di essere contrario a tale pratica, in quanto incentiverebbe la “mercificazione del corpo della donna“.

Il voto sugli emendamenti che prevedono pene più severe per coloro che praticano la gestazione per altri all’estero o la pubblicizzano, dovrebbe avvenire mercoledì, mentre le opposizioni sono contrarie e minacciano ostruzionismo.

Il responsabile diritti del Partito Democratico, Alessandro Zan, accusa la destra di voler fomentare l’odio contro chi sceglie tale pratica, così come tuto il PD sottolinea che la gestazione per altri in Italia è vietata e che si vuole impedire il riconoscimento dei bambini figli di coppie omogenitoriali.

In ogni caso, è nella intenzioni della sinistra di promuovere un dibattito tra le donne, a cui è stato già chiesto di avviare una riflessione su questo tema.