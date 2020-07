Mattarella: “L’apertura delle scuole è l’obiettivo primario”

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella punta sulla riapertura in presenza delle scuole.



Nel corso della cerimonia del Ventaglio, il presidente Mattarella ha infatti spiegato che bisogna fare uno”sforzo”, per preparare “tutte le misure e le attrezzature” destinate alla scuola, pur tenendo conto della non uniformità territoriale.

La riapertura per Mattarella è un tassello importante. “Ne va della possibilità per le giovani generazioni di avere un futuro migliore e contribuire a futuro migliore”.

“E’ in gioco il futuro, un futuro che richiede determinazione”, prosegue Mattarella. I nostri ragazzi hanno patito un anno di disagio. Il sistema Italia non può permettersi di dissipare altre energie in questo campo. Lo sviluppo della nostra società subirebbe un danno incalcolabile. L’apertura regolare delle scuole è un obiettivo primario. L’Italia deve raccogliere la sfida e deve essere fatto ogni sforzo”, ha concluso il presidente Mattarella