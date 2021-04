Maturità 2021, duecento docenti scrivono a Bianchi sul curriculum dello studente

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera a firma di 200 docenti sulla richiesta di una moratoria sul Curriculum dello Studente al ministro Patrizio Bianchi.

Ecco il testo.

Gentile Ministro,

la Nota ministeriale del 2 aprile scorso ha fornito alle scuole le “Indicazioni operative di massima per la predisposizione e valorizzazione” del Curriculum dello studente.

Sappiamo che tale strumento non è una novità assoluta, ma che era già disposta la sua attivazione per il corrente anno scolastico, come ribadito mediante il Decreto del 6 agosto 2020.

Tuttavia molti di noi ipotizzavano un ulteriore slittamento della sua attivazione, vista la complessità organizzativa e professionale di una didattica scossa dalla seconda e dalla terza ondata di un evento pandemico assolutamente eccezionale. Si considerino inoltre gli ulteriori oneri che sono derivati dall’organizzazione dell’Educazione civica come insegnamento trasversale, e da alcune novità introdotte in vista del prossimo Esame di Stato.

In questo quadro, apparirebbe quanto mai auspicabile un rinvio dell’applicazione del Curriculum dello studente; si possono portare a supporto di tale richiesta una lunga serie di argomentazioni.

In primo luogo, negli ultimi 14 mesi una gran parte delle attività extra-curriculari proposte dalle scuole non sono state attivate per ragioni legate alla pandemia e – fatta eccezione per chi ha potuto privatamente accedere a progetti extra-scolastici, anche nel periodo estivo – per molti studenti potrebbe apparire quanto meno frustrante trovarsi privi della possibilità di compilare quanto richiesto dalla piattaforma.

Inoltre, sul sito istituzionale si dichiara che “in prima applicazione, nell’a.s. 2020/21, il Curriculum è valorizzato esclusivamente nell’ambito dell’esame di Stato del secondo ciclo”. Si dispone, infatti – norma alla mano – che il colloquio d’esame possa essere articolato tenendo conto dei percorsi personali degli studenti.

Tuttavia, come Lei sa, per quest’anno la Commissione sarà composta solo da membri interni, che ben conoscono i propri allievi, e non si ravvisa dunque l’urgenza di sovrapporre la supervisione del macchinoso processo di compilazione del Curriculum ai già numerosi oneri che coinvolgono i docenti delle classi quinte, a soli due mesi dall’Esame di Stato.

Ci sono poi delle difficoltà tecniche. Se il personale scolastico e gli studenti avessero avuto più tempo per familiarizzare con l’applicazione, sarebbe stato possibile predisporre adeguatamente la documentazione richiesta. Ma il rischio di errori – in questa fase dell’anno – non è da sottovalutare.

Ci permettiamo inoltre di suggerirLe un rinvio dell’applicazione di tale strumento, anche in ragione di un possibile ripensamento.

Signor Ministro, noi crediamo che qualche considerazione di maggiore respiro sul Curriculum dello studente andrebbe sviluppata in un dibattito pubblico più consapevole. Ad esempio, si evince dalla stessa piattaforma ministeriale che lo strumento non è predisposto solo in vista dell’Esame di Stato, ma che è stato pensato “per presentare al meglio chi sei – si scrive rivolgendosi allo studente – un documento che racconta te stesso e la tua storia”. Su queste parole si potrebbe scrivere un trattato di sociologia.

Ma davvero vogliamo far passare l’idea che la persona e la sua identità siano costituite dalla somma dei suoi certificati linguistici e informatici? Riteniamo sul serio che un curriculum possa costituire un “racconto” biografico?

In fondo non importa granché cosa pensiamo noi, ma ciò che trasmettiamo ai nostri studenti. È davvero questo che ci si chiede di insegnare loro? E dunque coloro i quali, privi di mezzi, saranno riusciti a costruire un curriculum meno ricco di titoli o esperienze, dovranno forse stimare di possedere un’identità personale scarna o una biografia misera? Credo che su questo aspetto una riflessione andrebbe aperta. Perché se qualcuno quelle parole le ha scritte, evidentemente ci sono dei nodi culturali profondi da chiarire.

Crediamo che spesso si faccia confusione tra l’attenzione positiva al vissuto personale, che deve caratterizzare la sensibilità didattica di ogni docente (e che giustamente il Suo Ministero tende a valorizzare proprio in occasione degli esami in un anno così complesso, invitando i docenti a valutare solo ciò che è stato realmente possibile apprendere per ciascun singolo studente), con quella che rischia invece di diventare una forma narcisistica di accumulazione di titoli, che prelude al superamento del valore legale del titolo di studio, e non rende giustizia allo spirito più autentico della scuola repubblicana, che aspira – come ammoniva Guido Calogero – a neutralizzare gli effetti delle diseguaglianze economiche, e non a legittimarli, esaltarli e ratificarli.

Grazie per l’attenzione

Per adesioni: http://chng.it/9NGnk7JdMn

Prime adesioni in ordine di acquisizione

Prof. Carlo Scognamiglio, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof. Danilo Corradi, IIS Amaldi di Tor Bella Monaca, Roma

Prof.ssa Ivana Appugliese, Sec. I grado “O. D’Uva” di Castelpetroso (ISERNIA)

Prof.ssa Laura Perrotta, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Fabrizia Iamundo, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof. Walter Fratticci, IIS Braschi-Quarenghi di Subiaco

Prof.ssa Paola Calabrese, Liceo Anco Marzio di Ostia

Prof. Fernando Damiani, ISIS “Cuoco-Manuppella” di Isernia

Prof.ssa Alessandra Iacobone, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof. Mario Carlo Travaglini, Liceo Classico Dante Alighieri di Roma

Prof.ssa Antonella Forgelli, Liceo Classico Torquato Tasso di Roma

Prof.ssa Lilia Cafaro, IISS Pietro Colonna di Galatina (LE)

Prof. Giuliano Leoni, Liceo Scientifico Morgagni di Roma

Prof.ssa Maria Cristina Rossi, Liceo Newton di Roma

Prof.ssa Isabel Herreyns Raiff, Liceo Statale Orazio di Roma

Prof. Stefano Spina, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Silvana Maiorano, IISS Pietro Colonna di Galatina (LE)

Prof. Luigi Ucci, IIS Lombardi di Airola (BN)

Prof.ssa Cinzia La Guardia, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof. Giacomo Bortone, Liceo Mancinelli Falconi Velletri (RM)

Prof. Domenico Avesio, Liceo Scientifico F. Enriques di Lissone (MB)

Prof.ssa Maria Tania Giampaoli, Liceo Statale Farnesina di Roma

Prof.ssa Lidia Procacchia, Liceo Statale Farnesina di Roma

Prof.ssa Marina Capomagi, IIS Cuppari-Salvati di Jesi (AN)

Prof. Stefano La Cagnina, Liceo Caetani di Roma

Prof. Paolo Piccolella, IIS Via Roma, 298 di Guidonia (RM)

Prof. Tiziano Pecchioli, Istituto Comprensivo Scarperia e San Piero

Prof.ssa Alessia Argentieri, Istituto Acciaiuoli Einaudi, Ortona

Prof.ssa Ileana Orsini, IIS Piero Martinetti Caluso (TO)

Prof.ssa Daniela Marchionni, Liceo A. Maffei, Riva del Garda (TN)

Prof. Paolo Teresi, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof. Bruno Di Paola Liceo Scientifico Statale Nomentano di Roma

Prof. Sergio Tiroli, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Silvia Guida, IC Minturno 1, Minturno (LT)

Prof.ssa Simonetta Emiliani, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof. Andrea Gaggiotti, Liceo Scientifico Gullace di Roma

Prof. Marco Di Paolo, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Anna Pia Ricci, IIS via Roma 298 di Guidonia

Prof.ssa Anna Angelucci, Liceo Cornelio Tacito di Roma

Prof. Alerino Palma, Liceo Amaldi di Roma

Prof. Francesco Cori, Liceo Montale di Roma

Prof.ssa Rita Iacomino, Liceo Scientifico Avogadro di Roma

Prof.ssa Cristina Zagaglia, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Valeria Ciai, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Carla Maria Fabiani, IIS Virgilio di Lecce

Prof.ssa Daniela Marianello, Liceo Scientifico Keplero di Roma

Prof.ssa Claudia Marino, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Raffaella Salvi, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Anna Senise, Liceo Caetani di Roma

Prof. Francesco Sarnari, Liceo Caetani di Roma

Prof.ssa Marianna Lambiase, Liceo Caetani di Roma

Prof.ssa Dina Pescosolido, Liceo Caetani di Roma

Prof.ssa Maria Asta, Liceo Caetani di Roma

Prof.ssa Marina Patti, Liceo Scientifico “A. Einstein” di Palermo

Prof.ssa Nadia Olivieri, IC 17 Montorio di Verona

Prof.ssa Sabina Palleschi, Liceo Newton di Roma

Prof.ssa Francesca D’Angelo, Liceo Newton di Roma

Prof.ssa Filomena Bernocco, Liceo Newton di Roma

Prof.ssa Maria Pomponio, Liceo Newton di Roma

Prof.ssa Giovanna Giudice, Liceo Newton di Roma

Prof.ssa Maria Rosa Castioni, Liceo Newton di Roma

Prof.ssa Caterina Vanchieri, Liceo Newton di Roma

Prof.ssa Elvira Luzi, Liceo Newton di Roma

Prof. Giuseppe Adami, Liceo Newton di Roma

Prof.ssa Maria Teresa Cipollone, Liceo Newton di Roma

Prof.ssa Nicoletta Castiglione, Liceo Newton di Roma

Prof.ssa Mirella Marcucci, Liceo Newton di Roma

Prof. Massimiliano Piccolo, Liceo Newton di Roma

Prof. Roberto Sandrucci, Liceo Newton di Roma

Prof. Matteo Simeoni, Liceo Newton di Roma

Prof.ssa Nicoletta Ferroni, Liceo Newton di Roma

Prof.ssa Paola Dotto, Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma

Prof.ssa Vilma Di Giacinto, Liceo Newton di Roma

Prof. Arnaldo Florio, Liceo Newton di Roma

Prof. Alessandro Trionfetti, Liceo Newton di Roma

Prof.ssa Simonetta Valli, Liceo Newton di Roma

Prof.ssa Laura di Giammarino, Liceo Newton di Roma

Prof. Andrea Bongiovanni, Liceo Gullace di Roma

Prof.ssa Cinzia Cetraro, Liceo Newton di Roma

Prof.ssa Marisa Scicchitano, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof. Alberto Luna, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof. Luca Gori, Liceo Classico Giulio Cesare di Roma

Prof.ssa Erminia Roverselli, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof. Tommaso Gennaro, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof. Francesco Catozzella, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Ermelinda Rocca, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Angela Salzillo, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Rossella Rosalia Ostuni, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Ada De Pirro, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Pirjo Salo, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Raffaella Mattone, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Silvia Fratini, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Rossana Ruffini, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Michela Barsanti, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Mariagrazia Malandrino, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Simonetta Gentili, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof. Stefano Moretti, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Anna Maria Altobelli, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Margherita Marchetti, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Silvia Rinaldi, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Barbara Antonini, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Maria Grazia Costa, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Marianna Gallo, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Rossella Benedetti, IIS “Colombo” di Roma

Prof.ssa Chiara Valsecchi, Liceo Montessori di Roma

Prof.ssa Rossana Nicolò, IC Karol Wojtila di Roma

Prof.ssa Maria Rosaria Cittadini, IIS Paciolo di Bracciano

Prof.ssa Susanna Rizza, IC Bernardini di Roma

Prof.ssa Teresa Sabbatini, Liceo scientifico Avogadro (Roma)

Prof.ssa Costanza Biascioli, I.I.S Gaetano De Sanctis-Roma

Prof.ssa Flavia Solazzi, Liceo Farnesina di Roma

Prof.ssa Raffaella Santorelli, Liceo Farnesina di Roma

Prof.ssa Giulia Novelli, Liceo Farnesina di Roma

Prof.ssa Lorella Barbaresi, Liceo Farnesina di Roma

Prof.ssa Loretta Pes, Liceo Farnesina di Roma

Prof.ssa Maria Vittoria Carusi, Liceo Farnesina di Roma

Prof.ssa Tiziana Giorno Felice, Liceo Primo Levi di Roma

Prof.ssa Francesca Turtulici, Liceo Primo Levi di Roma

Prof.ssa Francesca Adriani, IIS via C.Emery 97 Roma

Prof.ssa Annamaria Mastrostefano, IIS via C.Emery 97 Roma

Prof.ssa Chiaretta Storelli, IIS via C.Emery 97 Roma

Prof.ssa Marina Pezzuoli, Liceo Scientifico Avogadro di Roma

Prof.ssa Paola Cristofori, Liceo Scientifico Avogadro di Roma

Prof.ssa Antonella Bondì, Liceo Scientifico Avogadro di Roma

Prof.ssa Daniela Cafaro, Liceo Scientifico Avogadro di Roma

Prof.ssa Maria Campanella, Liceo Scientifico Avogadro di Roma

Prof.ssa Cristina Chiera, Liceo Scientifico Avogadro di Roma

Prof.ssa Nicoletta Galdiero, Liceo Scientifico Avogadro di Roma

Prof.ssa Paola Lembo, Liceo Scientifico Avogadro di Roma

Prof.ssa Gabriele Miniagio, Liceo Scientifico Avogadro di Roma

Prof.ssa Chiara Rengo, Liceo Scientifico Avogadro di Roma

Prof.ssa Rosanna Iannarilli, Liceo Scientifico A. Avogadro, Roma

Prof.ssa Stefania Amodio, Liceo De Sanctis di Roma

Prof.ssa Paola Signorini, Liceo Primo Levi di Roma

Prof.ssa Sonia Sambati, Liceo Primo Levi di Roma

Prof. Mimmo Buongiono, IIS Amaldi di Roma

Prof.ssa Chiara Alberti, IIS Amaldi di Roma

Prof. Tommaso Mariniello, IIS Amaldi di Roma

Prof.ssa Giulietta Stirati, IIS Amaldi di Roma

Prof.ssa Agnese Pica, Liceo Classico Albertelli di Roma

Prof. Gianluca Valle, Liceo Caetani di Roma

Prof.ssa Procopio Marzia, Liceo Dante Alighieri di Roma

Prof. Giuseppe Russo, Liceo Enrico Medi di Cicciano (NA)

Prof. Nicola Nigro, Liceo Morgagni di Roma

Prof.ssa Barbara Pozzi, Liceo Morgagni di Roma

Prof.ssa Alessandra Cassisi, Liceo Morgagni di Roma

Prof.ssa Elena Di Nucci, IIS Croce Aleramo di Roma

Prof.ssa Stefania Lovat, Liceo Linguistico Statale “G. Falcone” di Bergamo

Prof.ssa Giulia Iacuzzi, Scuola Secondaria di Primo Grado “Via Pascoli” di Cesena

Prof. Luigi Insinna, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof. Fabrizio Caldiron, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof. Giuseppe Esposito, Liceo Primo Levi di Roma

Prof.ssa Sandra Pastore, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Valentina Nardoni, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof. Tiziano De Masi, Liceo Morgagni di Roma

Prof. Pasquale Quartucci, Liceo Morgagni di Roma

Prof.ssa Michela Mari, Liceo Morgagni di Roma

Prof.ssa Adriana Di Palma, Liceo Morgagni di Roma

Prof.ssa Concetta Lupo, Liceo Morgagni di Roma

Prof.ssa Claudia Mincione, Liceo Morgagni di Roma

Prof.ssa Maria Chiara Milone, Liceo Morgagni di Roma

Prof. Emilio Milone, Liceo Scientifico Keynes di Castelmaggiore (BO)

Prof.ssa Sabina Pannocchia, Liceo Caetani di Roma

Prof.ssa Cristiana Quattrini, Liceo Caetani di Roma

Prof.ssa Ornella Pasolini, Liceo Caetani di Roma

Prof.ssa Silvia Giuntini, Liceo Mamiani di Roma

Prof. Salvatore Mazziotti, Liceo Lucrezio Caro di Roma

Prof. Pierpaolo Mura, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof. Pierluigi Di Clemente, Liceo Statale Farnesina di Roma

Prof.ssa Flavia Scolozzi, Liceo Statale Farnesina di Roma

Prof.ssa Anna Iop, , Liceo Mancinelli Falconi Velletri (RM)

Prof.ssa Rosanna Brusca, Liceo Mancinelli Falconi Velletri (RM)

Prof. Marcello Tosti, Liceo Mancinelli Falconi Velletri (RM)

Prof.ssa Elisa Favale, Liceo Mancinelli Falconi Velletri (RM)

Prof. Antonio Tudico, Liceo Mancinelli Falconi Velletri (RM)

Prof. Vairo Canterani, Liceo Mancinelli Falconi Velletri (RM)

Prof.ssa Melania Bisogni, Liceo Mancinelli Falconi Velletri (RM)

Prof.ssa Elisabetta Politano, I.C. Clemente Rebora di Stresa (VB)

Prof. Giuseppe Privitera, L. C. Spedalieri, Catania

Prof.ssa Natalia Fratticci, IIS Croce Aleramo, Roma

Prof.ssa Maria Scuderi, LS Majorana S.G. La Punta (CT)

Prof.ssa Anna Maria Pascali, Liceo Siciliani di Lecce

Prof.ssa Susanna Trevisani, Liceo Albertelli di Roma

Prof. Massimo Lo Giudice, Liceo Scientifico Mascheroni di Bergamo

Prof.ssa Lucia Strano, Liceo Artistico Statale Lazzaro di Catania

Prof.ssa Viviana Amati, Liceo Tasso di Roma

Prof.ssa Giuseppina Parrino, IPSEOA Tor Carbone di Roma

Prof. Francesco Libertini, Liceo Scientifico Touschek di Grottaferrata (RM)

Prof.ssa Alice Pezzotti, IIS-IPSIA G. Meroni di Lissone (MB)

Prof.ssa Lia Balsamello, IS Maironi da Ponte di Presezzo (BG)

Prof.ssa Paola Cotrufo, IIS Benini di Melegnano (MI)

Prof. Nino De Cristofaro, LS Boggio Lera di Catania

Prof.ssa Claudia Motta, Liceo Classico “Spedalieri” di Catania

Prof. Luigi De Fraia, Liceo Scientifico Primo Levi di Roma

Prof.ssa Vincenza Miccoli, Liceo Scientifico Primo Levi di Roma

Prof.ssa Rossella De Sanctis, Liceo Statale Farnesina

Prof. Giulio Colesanti, Liceo Scientifico Primo Levi di Roma

Prof.ssa Michela Di Stasio Liceo Statale Orazio di Roma

Prof.ssa Cristiana Imbert, Liceo Statale Orazio di Roma

Prof. Eugenio Quarantini, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Caterina Conidi, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof. Giuseppe Belardo, Liceo Scientifico Cavour di Roma

Prof.ssa Maria Vittoria Ceccarini, Liceo Scientifico Cavour di Roma