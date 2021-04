Entro oggi, 30 aprile, i Consigli di classe hanno comunicato ai candidati che parteciperanno all’esame di Maturità l’argomento dell’elaborato che dovrà essere presentato durante il colloquio.

In merito a come dovrà essere sviluppato l’elaborato e come verrà condotto i colloquio, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato su Instragram una serie di domande e risposte, nella rubrica MI risponde #Maturità 2021.