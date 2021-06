Maturità 2021, la notte prima degli esami secondo i Prof: Elia Bombardelli

La Tecnica della Scuola quest’anno vuole mandare un “in bocca al lupo” speciale a tutti gli studenti e a tutte le studentesse che dovranno sostenere gli esami di Maturità, dopo due anni scolastici molto difficili e, sicuramente, indimenticabili.

Per fare ciò, ha pensato di avvalersi dell’aiuto di alcuni social prof. che hanno accettato volentieri l’invito di dare il loro contributo per affrontare in maniera più leggera questi giorni ricchi di ansia, adrenalina e anche paura che accompagnano la fatidica “Notte prima degli esami“.

Dall’11 giugno e fino a martedì 15 verranno pubblicati una serie di video con protagonisti diversi prof. che sono diventati dei veri e proprio “influencer” e che racconteranno alcuni aneddoti della loro carriera. Un modo per accorciare la distanza docenti-alunni/e, mostrando un supporto anche affettivo a tutti gli studenti e le studentesse di quinta superiore.

I video saranno disponibili sul nostro canale Youtube e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.

Il contributo di oggi sarà quello del prof. Elia Bombardelli.

Elia Bombardelli è un docente di matematica e fisica che insegna alle superiori in provincia di Trento. Nel 2018 è stato inserito dalla rivista Forbes Italia nella classifica 100under30. Fa parte, inoltre, del team che si occupa della fase provinciale delle Olimpiadi della Matematica per la provincia di Trento. Dal 2019 tiene parte di un corso di Matematica Generale all’Università Bocconi di Milano.

Dal Sole24Ore è stato considerato tra i primi tre social prof, la classifica degli insegnanti più seguiti sul web in base all’influencer score.

Il suo canale YouTube, Elia Bombardelli, ha circa 388.000 iscritti e i suoi video hanno milioni di visualizzazioni. Il canale contiene videolezioni di matematica, video relativi ad esperimenti scientifici, qualche tutorial e altri video dedicati agli studenti.

Nel video del nostro appuntamento augura un in bocca al lupo speciale per la notte prima degli esami.