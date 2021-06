Maturità 2021, la notte prima degli esami secondo i prof: Sandro Marenco

La Tecnica della Scuola quest’anno vuole mandare un “in bocca al lupo” speciale a tutti gli studenti e a tutte le studentesse che dovranno sostenere gli esami di Maturità, dopo due anni scolastici molto difficili e, sicuramente, indimenticabili.

Per fare ciò, ha pensato di avvalersi dell’aiuto di alcuni social prof. che hanno accettato volentieri l’invito di dare il loro contributo per affrontare in maniera più leggera questi giorni ricchi di ansia, adrenalina e anche paura che accompagnano la fatidica “Notte prima degli esami“.

Dall’11 giugno e fino a martedì 15 verranno pubblicati una serie di video con protagonisti diversi prof. che sono diventati dei veri e proprio “influencer” e che racconteranno alcuni aneddoti della loro carriera. Un modo per accorciare la distanza docenti-alunni/e, mostrando un supporto anche affettivo a tutti gli studenti e le studentesse di quinta superiore.

I video saranno disponibili sul nostro canale Youtube e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.

Il primo contributo sarà quello del prof. Sandro Marenco.

Sandro Marenco è di Savona, ma vive ad Alessandria dove da due anni è anche insegnante di sostegno al liceo scientifico Galileo Galilei. La sua carriera professionale è stata ricca di esperienze. Ha vissuto in Austria a Klagenfurt dove ha anche insegnato italiano per stranieri al centro linguistico. Nella sua formazione è presente anche una passione per la comunicazione, tanto che è stato marketing manager in Panasonic. Si definisce Social Prof, speaker radiofonico e content creator. Nel 2021 gli è stato conferito la nomina di Twink! “Learning Heroes”, in riconoscimento degli eccezionali obiettivi raggiunti nel campo dell’istruzione, proprio durante la Giornata Internazionale dell’Educazione dell’ Unesco 2021.

Dal Sole24Ore è stato posizionato al primo posto della classifica degli insegnanti più seguiti sul web in base all’influencer score.

Il prof. Marenco ha superato i 280mila followers e i 12milioni di likes su TikTok. Durante la pandemia è stato vicino a tanti docenti e ragazzi, portando leggerezza e divertente ironia nelle loro case.

Nel video dello speciale racconta come sarebbe la “sua” notte prima degli esami da professore in commissione.