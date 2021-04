Maturità 2021, temi degli elaborati vanno nel documento rispettando la privacy degli studenti

In questi giorni nelle scuole secondarie di secondo grado, vengono convocati i Consigli delle classi quinte per decidere gli argomenti degli elaborati che gli studenti dovranno portare agli esami di Stato.

Elaborato da portare all’esame

L’argomento dell’elaborato deve riguardare le discipline di indirizzo individuate negli allegati dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021. Tale argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021.

Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti.

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.

Elaborato, documento e privacy

Molto importante è l’inserimento dell’argomento dell’elaborato assegnato alla classe o a gruppi di alunni o ancora ad ogni singolo alunno della classe, all’interno del documento del Consiglio di classe da pubblicare entro il 15 maggio. A tal proposito è anche importante sottolineare una FAQ del ministero sulla privacy degli studenti: L’articolo 10, comma 1 lettera a) dell’OM 53/2021 prevede che il documento del consiglio di classe indichi: “l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio”. È necessario indicare accanto all’argomento anche il candidato cui esso è stato assegnato?

No, gli argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato, rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell’ordine alfabetico di tali candidati.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook