Maturità 2021, elaborato su discipline di indirizzo ma in chiave pluridisciplinare

Il 16 giugno 2021 inizieranno gli esami di Stato della fine del secondo ciclo di Istruzione. La prova d’esame sarà un colloquio che prenderà il via con la discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo.

Argomento dell’elaborato

L’argomento dell’elaborato deve riguardare le discipline di indirizzo individuate negli allegati dell’OM 53 del 3 marzo 2021. Tale argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021.

Discussione dell’elaborato

La prova del colloquio incomincerà con la discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.

Per esempio al Liceo Scientifico, sia indirizzo ordinario, delle Scienze applicate e dell’indirizzo sportivo, le materie di indirizzo coerenti al testo dell’elaborato sono matematica e fisica, ovviamente sono consigliati collegamenti multidisciplinari anche con altre discipline.

Docenti di riferimento per l’elaborato

Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti.

Tramissione dell’elaborato dal candidato al docente

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame

