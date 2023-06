Maturità 2023, apertura delle funzioni SIDI per sessione suppletiva e straordinaria [NOTA]

Maturità 2023, apertura delle funzioni SIDI per sessione suppletiva e straordinaria

Le esigenze delle Commissioni d’esame circa le prove scritte per le sessioni suppletiva e straordinaria saranno gestite tramite l’apposita funzionalità in ambiente SIDI al seguente percorso: Gestione anno scolastico => Esami di Stato – Prove in formato speciale e Prove sessioni suppletiva e straordinaria.

Lo ha comunicato il MIM con nota del 21 giugno.

In particolare, la funzione relativa alla richiesta di prove per la Sessione suppletiva sarà disponibile alle segreterie scolastiche e alle Articolazioni Territoriali Provinciali dalla giornata di oggi, 21 giugno 2023, fino alle ore 14 del 27 giugno 2023.

Per la rilevazione delle esigenze circa le prove per la Sessione straordinaria, le funzioni saranno invece disponibili a partire dal prossimo 5 luglio 2023 e fino al 4 settembre 2023.

LA NOTA