Maturità 2023, domande degli aspiranti presidenti e commissari esterni entro il 5 aprile

Con la Maturità 2023, si torna alle modalità di svolgimento degli esami pre-Covid. Quindi, le Commissioni, una ogni due classi, saranno presiedute da un presidente esterno e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, da tre membri interni appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame.

Con nota 9260 del 16 marzo 2023 il MIM ha fornito le indicazioni per la formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/2023.

Nella nota è spiegato chi deve presentare domanda come presidente o commissario esterno e chi ne ha la facoltà.

Tra la modulistica allegata, c’è anche una tabella riassuntiva delle scadenze:

Quindi, entro il 5 aprile, gli aspiranti presidenti e commissari esterni devono (o possono, a seconda dei casi) presentare l’istanza.

Le istanze di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l’allegato modello ES-E, esclusivamente on line, attraverso l’apposita funzione disponibile sull’applicazione POLIS – Istanze on line. Il sistema Istanze on line trasmette agli interessati notifica dell’avvenuta presentazione della istanza all’indirizzo di posta elettronica registrato nel sistema POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema.

Le istanze di nomina in qualità di componenti delle commissioni di esame sono presentate attraverso il modello ES-1. La presentazione dell’istanza di inclusione nell’elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall’istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina.

