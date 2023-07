Maturità 2023: il più giovane diplomato d’Italia è un 17enne pugliese che ha co-fondato tre startup giovanili

La maturità 2023 è agli sgoccioli: tra i giovani diplomati di quest’anno c’è anche un ragazzo di 17 anni, compiuti da soli due mesi, di Lecce, che è il più giovane studente a concludere la scuola secondaria di secondo grado. Lo riportano LeccePrima e NovaNews.

Il ragazzo si è iscritto a scuola a 5 anni e, per la scuola superiore, ha scelto il percorso di Sperimentazione Quadriennale (diploma in 4 anni) in un istituto tecnico scientifico. Il maturando si è diplomato con il massimo dei voti, 100/100.

L’impegno nel sociale dello studente

Il ragazzo, oltre ad essere un brillante studente, è molto attivo nel sociale: per quanto concerne l’auto-Imprenditorialità, lo studente salentino ha co-fondato le startup giovanili Meh Agency, SalentIA e Etica Etnica ed è nel team della startup Andreban. Lo studente ha poi girato l’Italia visitando decine di scuole e incontrando migliaia di studenti, sia in quanto componente del team operativo del movimento giovanile anti bullismo “Mabasta”, il cui fondatore, Mirko Cazzato, ha partecipato ad una nostra diretta lo scorso febbraio, che impegnandosi nelle diverse azioni e campagne degli “ECOisti”.

Per i PCTO ha partecipato al Palio della Legalità, ha seguito i piani formativi “Youth Empowered”, “Space Camp” e “La costituzione come formazione di cittadinanza attiva”, ha svolto uno stage presso il Comune di Surbo e, infine, ha svolto 180 ore di partecipazione e formazione con il progetto nazionale “Startnet Youth”.

La sperimentazione quadriennale

L’indirizzo della Sperimentazione Quadriennale condotta dall’Istituto leccese ha una particolarità unica, è basato sull’articolazione ministeriale Sistemi Informatvi Aziendali ma è fortemente orientato all’auto Imprenditorialità, tant’è che tutti gli studenti, a partire dai 14 sono incentivati e supportati dai docenti nell’ideazione e conduzione di micro imprese innovative, le cosiddette startup, sia orientate al business che sociali.

Molto orgogliosa dello studente è la dirigente scolastica, la quale si dice certa che queste ragazze e questi ragazzi, sebbene abbiano solo 17 anni, non avranno alcuna difficoltà nel trovare e nel percorrere la strada più congeniale alle loro personali aspirazioni future.