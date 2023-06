Maturità 2023: risposte del MIM su ragazzi con DSA, assegnazione dei materiali ai candidati, durata delle prove e manuali tecnici

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta pubblicando sui propri canali Social alcune risposte a domande riguardanti dubbi sulla Maturità.

In merito ai ragazzi con DSA, il MIM chiarisce che il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto per lui dalla commissione/classe.

Relativamente all’assegnazione dei materiali ai candidati, viene precisato che il materiale è predisposto e assegnato dalla commissione all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio. Nessun candidato conosce in anticipo l’elenco dei materiali che potrebbero essere oggetto di scelta. Nella predisposizione dei materiali, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto (anche per i candidati con DSA), con riguardo anche ad iniziative di personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi.

Sulla durata delle prova d’esame, mentre la prova scritta di Italiano dura per tutti 6 ore, la seconda prova può avere una durata differente a seconda del percorso di studi. Anche il colloquio non ha una durata standard. In merito al colloquio il MIM invita a seguire il canale youtube.

Infine, arriva anche un chiarimento su cosa si intenda per manuali tecnici ammessi nella seconda prova scritta di informatica. E’ consentito l’uso dei manuali di riferimento dei linguaggi di programmazione e di calcolatrici scientifiche/grafiche purché non dotate di capacità di calcolo simbolico.