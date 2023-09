Maturità 2023, sessione straordinaria: 11 settembre insediamento della commissione, 13 settembre prima prova scritta

La sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023 avrà inizio il 13 settembre, con la prima prova scritta. A seguire, il 14 settembre, si svolgerà la seconda prova scritta, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni, mentre la terza prova scritta prevista per gli specifici indirizzi di studio si terrà mercoledì 20 settembre 2023. L’inizio dei colloqui avverrà dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte e la pubblicazione degli esiti degli scritti.

Il suddetto calendario è contenuto nella Ordinanza ministeriale del 21 luglio, che prevede inoltre quanto segue:

Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta e la eventuale terza prova scritta prevista per gli specifici indirizzi di studio, si svolgono nei giorni di giovedì 14 settembre 2023 (seconda prova) e mercoledì 20 settembre 2023 (terza prova).

Ove non siano presenti candidati che sostengono le prove di cui sopra, per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo mercoledì 13 settembre 2023.

Altra data da ricordare è l’11 settembre, giorno in cui le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.

L’ORDINANZA