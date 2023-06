Maturità 2023, una canzone per scacciare l’ansia da esami: l’iniziativa di un docente di musica

Maturità 2023, una canzone per scacciare l’ansia da esami: l’iniziativa di un...

A ridosso dell’inizio degli esami di maturità 2023 un docente di musica di Verona, Alex Fusaro, ha pensato bene di preparare i suoi alunni in un modo creativo e originale: con una canzone proprio sulla maturità e con un relativo video pubblicato su YouTube.

Video coinvolgente e divertente

“Ho coinvolto attivamente studenti e colleghi insegnanti della mia scuola e creato un videoclip per far vivere bene questo importante momento di vita ai tantissimi ragazzi che, dal 21 giugno, affronteranno gli esami di Stato. Nel videoclip i ragazzi affrontano le varie fasi della vita da maturando, lo ‘studio matto e disperatissimo’, le prove scritte e le interrogazioni orali fino alla festa finale. L’obiettivo è stato quello di creare un’atmosfera positiva con un video coinvolgente e divertente per tutti i ragazzi che vivranno gli esami di stato e che quest’anno prevede il ritorno della seconda prova scritta proveniente dal Ministero”, ha detto il docente.

“Maturità! Maturità… cos’ho fatto io di male? Vorrei solo un po’ di mare!”, questo il ritornello del brano pop nato per tranquillizzare gli studenti che si stanno preparando all’esame, spesso percepito come un momento di grande ansia e stress.

La canzone format del Prof Alex Fusaro, non è il primo anno che organizza qualcosa del genere, ha superato le 8 milioni di visualizzazioni nelle precedenti edizioni con condivisioni da parte di studenti da tutta Italia e importanti riscontri istituzionali e mediatici. Protagonisti del videoclip di quest’anno un gruppo di sei amici realmente maturandi.

Un video-clip ricco di vita scolastica, diretto e montato da James D. Dawson, videomaker che ha all’attivo anche le precedenti video iniziative del Prof. Fusaro. Le immagini sono state girate presso l’Istituto “Medici” di Legnago (VR), scuola superiore dove Fusaro è docente di ruolo dal 2017.

Iniziativa volta anche a scoprire talenti

Un ulteriore valore aggiunto sta nella partecipazione di sette professori di diverse materie per formare la commissione e inscenare, in modo artistico, la prova scritta ed il colloquio orale. Gli insegnanti protagonisti, in servizio presso l’Istituto Medici, sono: Gianluca Grella, Laura Nicotra, Fabio Maisto, Silvia Nicolini, Fausto Berardelli, Elena Carmagnani e Paola Andreoni.

“Coinvolgere gli studenti in iniziative artistiche che li vede protagonisti è un valore in cui credo. Scoprire tra le classi talenti di canto, ballo o recitazione mi entusiasma molto perché si arriva a realizzare progetti e iniziative di alta qualità che li rende consapevoli del loro potenziale”, ha concluso Fusaro. Lo stile moderno e divertente della canzone vuol anche essere un incoraggiamento a vivere bene questo importante momento di vita per ogni studente.