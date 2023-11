Maturità 2024, candidati esterni: la pagina con info e faq. Domande on-line dal 2 al 30 novembre

Con nota prot. 33701 del 12 ottobre 2023 il Ministero ha fornito indicazioni in merito ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024.

Il termine di presentazione delle istanze è fissato al 30 novembre per candidati interni (ultima classe) ed esterni.

In particolare, i candidati esterni invieranno la propria domanda attraverso la procedura informatizzata (con SPID / CIE / eIDAS), disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione a partire dal 2 novembre 2023.

Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura sarà effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La pagina dedicata

Il MIM ha predisposto una pagina dedicata alla presentazione delle domande per i candidati esterni.

Nella pagina si ricorda che il 30 novembre 2023 è il termine ordinario di presentazione della domanda per tutti coloro che sono in possesso del diploma del I ciclo. Eventuali domande tardive possono essere prese in considerazione limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, dal 1 dicembre 2023 e non oltre il termine del 31 gennaio 2024.

Il 21 marzo è invece il termine per gli studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2024 e prima del 15 marzo 2024.

Sono anche disponibili le guide “Cosa serve” e “Come compilare e inoltrare la domanda“.

Alcune faq supportano gli interessati nella compilazione.